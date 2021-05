I titoli di maggio su NEXO+ (Di lunedì 3 maggio 2021) Ecco le novità che vedremo nel mese di maggio su NEXO+. Il calendario delle uscite di maggio NEXO+ propone la sua collezione composta da 26 titoli, tra documentari e film di grandi registi italiani. Tra le novità, i film Normal di Adele Tulli e Boy or Girl-My Sex is not my Gender di Valérie Mitteaux per la Giornata contro l’omofobia. Troviamo, inoltre, la serie di Mario Brunello su Bach realizzata per Scuola Holden; i documentari e le serie su Mirò, la Torre Eiffel, Pinuccio Sciola e l’arte immersiva. Presenti anche i documentari letterari per festeggiare il maggio dei Libri. Immancabile il nuovo titolo su Beethoven e il concerto del compositore pianista Anzovino. Disponibile un titolo sull’alimentazione e la grande cucina stellata. In più, anche Cent’anni dopo. Un film sul PCI, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) Ecco le novità che vedremo nel mese disu. Il calendario delle uscite dipropone la sua collezione composta da 26, tra documentari e film di grandi registi italiani. Tra le novità, i film Normal di Adele Tulli e Boy or Girl-My Sex is not my Gender di Valérie Mitteaux per la Giornata contro l’omofobia. Troviamo, inoltre, la serie di Mario Brunello su Bach realizzata per Scuola Holden; i documentari e le serie su Mirò, la Torre Eiffel, Pinuccio Sciola e l’arte immersiva. Presenti anche i documentari letterari per festeggiare ildei Libri. Immancabile il nuovo titolo su Beethoven e il concerto del compositore pianista Anzovino. Disponibile un titolo sull’alimentazione e la grande cucina stellata. In più, anche Cent’anni dopo. Un film sul PCI, ...

