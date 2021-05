Google rilascia le patch di sicurezza di maggio per i Pixel: novità e download (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi, 3 maggio 2021, è il primo lunedì del mese e come al solito Google ha dato il via al rilascio delle nuove patch di sicurezza per i suoi smartphone Pixel, in questo caso aggiornate appunto al mese di maggio 2021. Le nuove patch di sicurezza di maggio sono disponibili tramite OTA e factory image L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi, 32021, è il primo lunedì del mese e come al solitoha dato il via al rilascio delle nuovediper i suoi smartphone, in questo caso aggiornate appunto al mese di2021. Le nuovedidisono disponibili tramite OTA e factory image L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google rilascia le patch di sicurezza di maggio per i Pixel: novità e download - SicurezzaN : #Google rilascia un nuovo aggiornamento per #Chrome90 con l'obiettivo di correggere alcune vulnerabilità del browse… - cellicom : Scoperto un bug nelle notifiche di esposizione per Android, Google rilascia una patch - TuttoAndroid : Scoperto un bug nelle notifiche di esposizione per Android, Google rilascia una patch - Miki_2313 : RT @HDblog: Google rilascia Chrome 91 Beta: ecco le novità -