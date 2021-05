Giappone: arrestato truffatore seriale, aveva 35 fidanzate diverse (Di lunedì 3 maggio 2021) Certe notizie si ripetono ciclicamente. Un uomo Giapponese di 39 anni, Takashi Miyagawa, è stato scoperto ad avere ben 35 fidanzate nello stesso momento. La scusa del regalo Ma a quanto pare non lo faceva (esclusivamente) per il piacere di contemplare 35 bellezze diverse. Il suo scopo principale sembra essere quello di ricevere altrettanti regali ogni anno. Stando a quanto riportano i media Giapponesi, il latin (oriental) lover diceva di lavorare come rappresentante di docce e per questo motivo aveva la possibilità di conoscere decine di persone ogni giorno. A quanto pare, però, la ditta per la quale Miyagawa diceva di lavorare risulta inesistente e non è escluso che in realtà non avesse un vero lavoro e andasse avanti grazie a piccole truffe. Con molte di loro, soprattutto quelle benestanti, ha ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 maggio 2021) Certe notizie si ripetono ciclicamente. Un uomose di 39 anni, Takashi Miyagawa, è stato scoperto ad avere ben 35nello stesso momento. La scusa del regalo Ma a quanto pare non lo faceva (esclusivamente) per il piacere di contemplare 35 bellezze. Il suo scopo principale sembra essere quello di ricevere altrettanti regali ogni anno. Stando a quanto riportano i mediasi, il latin (oriental) lover diceva di lavorare come rappresentante di docce e per questo motivola possibilità di conoscere decine di persone ogni giorno. A quanto pare, però, la ditta per la quale Miyagawa diceva di lavorare risulta inesistente e non è escluso che in realtà non avesse un vero lavoro e andasse avanti grazie a piccole truffe. Con molte di loro, soprattutto quelle benestanti, ha ...

