Edoardo De Laurentiis attacca la Juve: le parole del vice presidente del Napoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha scritto questo messaggio, facendo forse riferimento alla Juve Attraverso il suo profilo Instagram, Edoardo De Laurentiis si è lasciato andare a questo sfogo: «A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare. Che tristezza». Il riferimento della prima parte va alla rete annullata ad Osimhen contro il Cagliari mentre, nella seconda parte, il vicepresidente avrebbe forse evidenziato il gol invece assegnato a Ronaldo contro l’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021)Dedel, ha scritto questo messaggio, facendo forse riferimento allaAttraverso il suo profilo Instagram,Desi è lasciato andare a questo sfogo: «A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare. Che tristezza». Il riferimento della prima parte va alla rete annullata ad Osimhen contro il Cagliari mentre, nella seconda parte, ilavrebbe forse evidenziato il gol invece assegnato a Ronaldo contro l’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

