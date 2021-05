Code all’Hub vaccinale di Capodichino | l’appello dell’Asl | “Rispettate gli orari”

Leggi su anteprima24

Napoli – "Siamo ormai in una fase di vaccinazione massiva. La sola Asl Napoli 1 Centro procede ad un ritmo di 12mila vaccinazioni al giorno e l'hub interaziendale sta passando dalle 2mila vaccinazioni al giorno alle 8mila, facendo crescere ancor piu' questi numeri. Siamo fiduciosi che questi numeri cresceranno ancora, portando NAPOLI e la Campania verso gli obiettivi fissati dal presidente Vincenzo De Luca e per farlo siamo certi che potremo contare sulla collaborazione di tutti i nostri utenti". Così il direttore generaleCiro Verdoliva, all'indomani dell'apertura del nuovo hubnell'hangar Atitech adove si sono create"proprio a causa – spiegano dall'Asl – delle richieste di essere vaccinati al di la' degliprefissati e in hub ...