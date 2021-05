Cobra Kai 4: riprese terminate. Quando uscirà la serie Netflix? (Di lunedì 3 maggio 2021) Cobra Kai 4 arriverà presto su Netflix, infatti, le riprese della serie sono appena terminate. A condividere l'annuncio è stata la star dello show William Zabka che, dopo la chiusura ufficiale della produzione, ha condiviso un post con un paio di foto da dietro le quinte. Quando uscirà Cobra Kai 4? William Zabka ha fatto il suo annuncio «sorpresa»: le riprese sono terminate La produzione dello show è stata notevolmente rallentata dalla problematica Covid-19, che ha davvero ridefinito il piano di programmazione della produzione. Cobra Kai 4 avrà la sua data ufficiale di uscita, ma per adesso non è ancora chiaro Quando sarà disponibile su Netflix. Per molti è quasi ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 maggio 2021)Kai 4 arriverà presto su, infatti, ledellasono appena. A condividere l'annuncio è stata la star dello show William Zabka che, dopo la chiusura ufficiale della produzione, ha condiviso un post con un paio di foto da dietro le quinte.Kai 4? William Zabka ha fatto il suo annuncio «sorpresa»: lesonoLa produzione dello show è stata notevolmente rallentata dalla problematica Covid-19, che ha davvero ridefinito il piano di programmazione della produzione.Kai 4 avrà la sua data ufficiale di uscita, ma per adesso non è ancora chiarosarà disponibile su. Per molti è quasi ...

Cobra Kai 4: riprese finite, arriva entro il 2021 Comics1.com Cobra Kai 4, William Zabka annuncia: "Finite le riprese!" Non sappiamo ancora quando uscirà la stagione 4 della serie tv di Cobra Kai, ma William Zabka ha svelato che le riprese sono finite.

