(Di lunedì 3 maggio 2021)ascolti tv inha comunicato che idegli ascolti tv riferiti a ieri, domenica 2 maggio 2021,ine saranno disponibili alle ore 13. Ilè dovuto all’aggiornamento del sistema di produzione necessario per il prossimo rilascio deirelativi al Time Shift Viewing a 28 giorni. La Redazione (Nell’immagine il logo di) TvZoom.

marco_disca : RT @Capezzone: +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Intervista a @Fontana3Lorenzo, che (a mio avviso) dice le cose più intelligenti messe nero su bia… - antbar12 : RT @Capezzone: +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Intervista a @Fontana3Lorenzo, che (a mio avviso) dice le cose più intelligenti messe nero su bia… - Rinaldi_euro : RT @Capezzone: +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Intervista a @Fontana3Lorenzo, che (a mio avviso) dice le cose più intelligenti messe nero su bia… - AndreaAAmato : Avviso: oggi i dati d’ascolto Auditel usciranno in ritardo #auditel #ascoltitv - tvzoomitalia : Avviso: oggi i dati d’ascolto Auditel usciranno in ritardo #auditel #ascoltitv -

Ultime Notizie dalla rete : Avviso oggi

TvZoom

E su Raffaella Carrà ha commentato: 'Lei a miorappresenta una grande stella. Forte forte ... Sono stato molto fortunato perchè sono stato una persona molto libera, certo mi mancaun figlio, ...Poi passo a Fabrizio De André, a miocristiano inconsapevole: e mi rappacifica con il ... e abbiamo approfondito il tema della perdita dell'adolescenza, a quell'epoca e. È stato un ...TERAMO - L’assessore all’Innovazione tecnologica, Sara Falini, rende noto che è online sul sito del Comune di Teramo, l’Avviso pubblico per la formazione ...Le date Inail per le domande riguardanti l'avviso pubblico 2020 informazione per la prevenzione, la sintesi del bando e i destinatari.