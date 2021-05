Amici, imprevisto in studio: Lorella Boccia non ce la fa, costretta a lasciare il programma (Di lunedì 3 maggio 2021) Durante l’ultimo Serale del noto talent ‘Amici di Maria De Filippi’, è accaduto come sempre l’inaspettato. La protagonista è stata Lorella Boccia. ‘Amici‘ è senz’altro uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo. La conduttrice Maria De Filippi ha infatti sin da subito saputo conquistare i cuori e le case di migliaia di telespettatori, dando sempre numerose opportunità ai giovani che hanno un sogno nel cassetto. Moltissimi sono infatti stati gli allievi che hanno messo piede in quello studio, e anche i danzatori professionisti che hanno mostrato le proprie capacità artistiche. Tra questi, c’è senza ombra di dubbio anche Lorella Boccia, bravissima ballerina con un talento eccezionale. Ecco cos’è accaduto alla giovane donna nel corso della scorsa puntata del ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Durante l’ultimo Serale del noto talent ‘di Maria De Filippi’, è accaduto come sempre l’inaspettato. La protagonista è stata. ‘‘ è senz’altro uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo. La conduttrice Maria De Filippi ha infatti sin da subito saputo conquistare i cuori e le case di migliaia di telespettatori, dando sempre numerose opportunità ai giovani che hanno un sogno nel cassetto. Moltissimi sono infatti stati gli allievi che hanno messo piede in quello, e anche i danzatori professionisti che hanno mostrato le proprie capacità artistiche. Tra questi, c’è senza ombra di dubbio anche, bravissima ballerina con un talento eccezionale. Ecco cos’è accaduto alla giovane donna nel corso della scorsa puntata del ...

infoitcultura : Amici, imprevisto in studio: Lorella Boccia non ce la fa, costretta a lasciare il programma - infoitcultura : Amici serale, imprevisto per Alessandro, incidente durante il ballo -