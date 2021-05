VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO | MARONG E BROH IN CAMPO DAL 1? | LE FORMAZIONI UFFICIALI

(Di domenica 2 maggio 2021) Tutto pronto per.Queste ledella gara valevole per la 38a giornata del Campionato di Serie C-Girone C, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Giovanni Paolo II".: 1 Crispino; 5 Celli, 17 Caporale, 3 Pambiachi; 27 Di Cosmo, 8 Carella, 16 Franco, 6 Castorani, 21 Nunzella (C.); 10 Maiorino, 9 Vazquez.Allenatore: ColomboA disposizione: 30 Negro, 33 De Luca, 13 Miccoli, 15 Delvino, 18 Marino, 19 Sparandeo, 23 Tchetchoua, 25 Calcagno, 29 Ciccone, 31 Adorante.: 1 Pelagotti; 4 Accardi (C.), 13 Lancini, 26; 2 Doda, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 21, 7 Floriano; 23 Rauti.Allenatore: Filippi.A disposizione: 12 Fallani, 9 Saraniti, 10 ...

