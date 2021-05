Vale Rossi cuore nerazzurro: esulta in diretta per lo scudetto dell'Inter (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il Gp di Spagna della MotoGp, chiuso al 17esimo posto, Valentino Rossi ha festeggiato in diretta a Sky lo scudetto vinto dall'Inter Leggi su video.gazzetta (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il Gp di Spagnaa MotoGp, chiuso al 17esimo posto,ntinoha festeggiato ina Sky lovinto dall'

cmdotcom : Turrini a CM: '#Inter, è la vittoria di# Conte. Alla Ferrari manca uno come lui. Valentino Rossi, ne vale la pena?'… - margherita951 : RT @lillydessi: Vale Rossi tra palestra, snow e pasta col pane: i segreti di un campione eterno - La Gazzetta dello Sport - lillydessi : Vale Rossi tra palestra, snow e pasta col pane: i segreti di un campione eterno - La Gazzetta dello Sport… - Simona66835502 : RT @Alberto95018006: #ultimogiro Nonostante tutto sei sempre il numero 1 , un vero tifoso di Valentino Rossi non dovrebbe criticarlo , ross… - cbmattoli : @ValeYellow46 @FAlex79 @GigiSoldano Dajeeeee Vale!!!! Troverai la quadra!!! Sempre con te!!!! No Rossi no Race!!! -