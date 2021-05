Vaccini Covid, Figliuolo: “Prossimo step le classi produttive” (Di domenica 2 maggio 2021) L’Italia ha iniziato a correre sulle vaccinazioni anti-Covid. “Il Prossimo step sarà sulle classi produttive. I Vaccini arriveranno, maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all’estate”, ha detto il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo durante l’inaugurazione dell’hub vaccinale di Porta di Roma, ribadendo che “dobbiamo seguire il piano in maniera ordinata e coerente e quindi concentriamoci sugli over 65”. “Dobbiamo premere sulle classi over 60, per le quali la media di somministrazioni nazionali è ancora bassa. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età”, ha detto Figliuolo. Il commissari ha poi rivelato che si sta pensando ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021) L’Italia ha iniziato a correre sulle vaccinazioni anti-. “Ilsarà sulle. Iarriveranno, maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all’estate”, ha detto il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolodurante l’inaugurazione dell’hub vaccinale di Porta di Roma, ribadendo che “dobbiamo seguire il piano in maniera ordinata e coerente e quindi concentriamoci sugli over 65”. “Dobbiamo premere sulleover 60, per le quali la media di somministrazioni nazionali è ancora bassa. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte ledi età”, ha detto. Il commissari ha poi rivelato che si sta pensando ...

