Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 maggio: Sasà continua a soffrire per Bruno

anticipazioni settimanali "Un Posto al Sole", puntate dal 3 al 7 maggio. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Cerruti non ha smesso di pensare a Bruno dopo la loro litigata e tormenta Guido e Mariella con inutili discussioni. Guido incontra per caso Sarti e ne approfitta per capire le intenzioni del medico con Sasà. Che cosa risponderà Bruno? Come reagirà Cerry?

