Sampdoria Roma 0-0 LIVE | tutto pronto al Ferraris

(Di domenica 2 maggio 2021) Allo stadio, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “”,si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 20.45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MOVIOLA MARCATORI:(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Verre; Gabbiadini. A disposizione: Letica, Yoshida, Regini, Ferrari, Leris, Ekdal, ...

VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - siamo_la_Roma : ?? Si parte! ?? Calcio d'inizio a Marassi ?? La cronaca di #SampRoma #ASRoma - rfutbol : Comienza Sampdoria - Roma #Sampdoria #Roma #SerieA - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Sampdoria-Roma 0-0 in diretta su - PagineRomaniste : 1’ - Inizia la gara allo stadio Luigi Ferraris Sampdoria-Roma 0-0 #ASRoma #SampRoma #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Roma

0 - 0 LIVE(4 - 4 - 1 - 1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Silva, Jankto; Verre; Gabbiadini. All. Ranieri(3 - 4 - 1 - 2): Fuzato; ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 0 MOVIOLA ...L’episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Roma, valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi.1' Calcio d'inizio alle 20.45. SEGUI LA DIRETTA ANCHE IN DIRETTA STREAMING CON STADIO GOAL. Tutto pronto al Ferraris per la sfida tra Sampdoria e Roma. Claudio Ranieri costretto a ...