Primo maggio, Fedez attacca la Lega. E la Rai tenta la censura (Di domenica 2 maggio 2021) Il cantante contro i leghisti per l’ostruzionismo al ddl Zan. La Rai tenta di bloccarlo ma non ci riesce. Il rapper: «Mi assumo ogni responsabilità» «Due parole per l’uomo del momento, il “sonnecchiante” Ostellari. Ha deciso che un disegno di legge di iniziativa parlamentare, quindi massima espressione del popolo, che è stato già approvato alla Camera come il ddl Zan, può essere tranquillamente bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo, cioè se stesso». A dirlo dal palco del Primo maggio è Fedez, in intervento diretto alla Lega e al presidente della commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari, criticando la scelta di fare ostruzionismo alla legge Zan contro l’omotransfobia. «D’altronde, Ostellari fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Il cantante contro i leghisti per l’ostruzionismo al ddl Zan. La Raidi bloccarlo ma non ci riesce. Il rapper: «Mi assumo ogni responsabilità» «Due parole per l’uomo del momento, il “sonnecchiante” Ostellari. Ha deciso che un disegno di legge di iniziativa parlamentare, quindi massima espressione del popolo, che è stato già approvato alla Camera come il ddl Zan, può essere tranquillamente bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo, cioè se stesso». A dirlo dal palco del, in intervento diretto allae al presidente della commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari, criticando la scelta di fare ostruzionismo alla legge Zan contro l’omotransfobia. «D’altronde, Ostellari fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua ...

