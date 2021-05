Palacio nella storia | è il giocatore più anziano a segnare una tripletta nei top campionati europei

OptaPaolo : 39 & 86 - Rodrigo #Palacio (39 anni e 86 giorni) è il giocatore più anziano ad aver segnato una tripletta nella sto… - gaijinsan : RT @OptaPaolo: 39 & 86 - Rodrigo #Palacio (39 anni e 86 giorni) è il giocatore più anziano ad aver segnato una tripletta nella storia della… - JacopoBST : RT @romanzotweet: A 39 anni e 86 giorni è diventato il giocatore più anziano a segnare una tripletta nella storia della Serie A: superato P… - yellowpost95 : RT @OptaPaolo: 39 & 86 - Rodrigo #Palacio (39 anni e 86 giorni) è il giocatore più anziano ad aver segnato una tripletta nella storia della… - samdiamante73 : RT @OptaPaolo: 39 & 86 - Rodrigo #Palacio (39 anni e 86 giorni) è il giocatore più anziano ad aver segnato una tripletta nella storia della… -

Ultime Notizie dalla rete : Palacio nella

... Soumaoro, Tomiyasu (76' Olsen); Soriano, Svanberg; Orsolini, Vignato (90' Juwara), Barrow;. l'attaccante italiano raggiunge Silvio Piola in cima alla classifica dei migliori marcatori...DIRETTA/ Bologna Fiorentina (risultato finale 3 - 3): che tripletta per! DIRETTA UDINESE ... rimandando la festa scudetto della Juventus che era crollataripresa. Dopo la rete di De Ligt ...Voti Fantacalcio Bologna-Fiorentina 34^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più.Mai banale Sinisa Mihajlovic, e sempre in direzione ostinata e opposta. Indovina la mossa decisiva, Vignato dietro le punte regala tre assist gol per Palacio, e allora trova un mittente non banale a c ...