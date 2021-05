Napoli | preside di una scuola propone il Reddito di Istruzione; le info

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– IlEugenio Tipaldi dellamedia D’Aosta-Scura ha proposto un’iniziaiva per combattere la dispersione scolastica, ovvero erogare undiper la spese dia patto che i bambini si rechino in aula. Queste le sue parole a Rai Radio 1: “La dispersione scolastica, paradossalmente, è aumentata più in presenza che durante la dad. Perché con il timore dei contagi, molte famiglie non mandano i figli a”. “Io – ha aggiunto Tipaldi – introdurrei ildi, aldilà deldi cittadinanza. Praticamente si tratterebbe di unlegato alla presenza scolastica: ti do 500 euro al mese per comprare libri, quaderni ...