Nainggolan fa i complimenti all’Inter: “Bravi ragazzi” (Di domenica 2 maggio 2021) L‘Inter vince lo Scudetto, per i neroazzurri sono arrivati tantissimi complimenti. Tra i messaggi indirizzati alla squadra c’è anche quello dell’ex Radja Nainggolan, ora in forza al Cagliari. Il belga, su Instagram, ha scritto: “Ve lo siete meritato ragazzi. Congratulazioni per lo Scudetto, sono contento per voi”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) L‘Inter vince lo Scudetto, per i neroazzurri sono arrivati tantissimi. Tra i messaggi indirizzati alla squadra c’è anche quello dell’ex Radja, ora in forza al Cagliari. Il belga, su Instagram, ha scritto: “Ve lo siete meritato. Congratulazioni per lo Scudetto, sono contento per voi”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Cagliari, Semplici: 'La squadra si è ritrovata, ci siamo per la salvezza" Devo fare i complimenti a tutti perché abbiamo fatto una prestazione di carattere, contro una ... Semplici Nainggolan, getty Leggi i commenti Gazzanet: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.

Nainggolan fa i complimenti all’Inter: “Bravi ragazzi” alfredopedulla.com Napoli-Cagliari, Nainggolan da applausi: bellissimo gesto verso Koulibaly Nel corso della gara che si è disputata allo stadio Maradona c'è da segnalare un bel gesto di Nainggolan nei confronti di Koulibaly.

Semplici: «Nainggolan aveva bisogno di rifiatare. Credo in lui» Leonardo Semplici ha parlato della crescita dimostrata da Radja Nainggolan nelle ultime settimane Leonardo Semplici ha parlato della crescita dimostrata da Radja Nainggolan nelle ultime settimane e de ...

