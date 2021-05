MotoGP, Franco Morbidelli: “Un terzo posto che vale una vittoria! Non ho la moto come gli altri? Uno stimolo in più” (Di domenica 2 maggio 2021) Franco Morbidelli chiude al terzo posto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di motoGP 2021 e può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto sulla pista di Jerez de la Frontera. Il pilota romano ce l’ha messa tutta oggi, ma prima Fabio Quartararo, poi le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller, ne avevano semplicemente di più Non tantissimo, ma quello che basta per conquistare la doppietta per il team di Borgo Panigale. “Franky”, invece, ha gestito nel migliore dei modi la situazione, ha sfruttato la chance offerta dal crollo di Quartararo ed è salito sul podio con pieno merito. Visto quanto fatto nei giorni scorsi, forse, il portacolori del team Yamaha Petronas stava iniziando a cullare sogni di gloria, ma un terzo posto, dopo le ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)chiude alil Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di2021 e può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto sulla pista di Jerez de la Frontera. Il pilota romano ce l’ha messa tutta oggi, ma prima Fabio Quartararo, poi le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller, ne avevano semplicemente di più Non tantissimo, ma quello che basta per conquistare la doppietta per il team di Borgo Panigale. “Franky”, invece, ha gestito nel migliore dei modi la situazione, ha sfruttato la chance offerta dal crollo di Quartararo ed è salito sul podio con pieno merito. Visto quanto fatto nei giorni scorsi, forse, il portacolori del team Yamaha Petronas stava iniziando a cullare sogni di gloria, ma un, dopo le ...

F1inGenerale_ : Ducati Show a Jerez. Vince Jack Miller, davanti a Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli, per un podio tutto italiano ????… - OA_Sport : #MotoGP, Franco #Morbidelli: “Un terzo posto che vale una vittoria! Non ho la moto come gli altri? Uno stimolo in p… - GDeni_ : Strepitoso Franco #Morbidelli che colleziona un podio importantissimo, con una moto vecchia di 2 anni e con tutte l… - gggamingbet : Today's Spanish MotoGP result: 1 Jack Miller ???? (Ducati) 2 Francesco Bagnaia ???? (Ducati) 3 Franco Morbiddelli ????(Ya… - frankysteers : Franco e la moto vecchia di ventordici anni fa e lunatica #SpanishGP #MotoGP -