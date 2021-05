MotoGP, Fabio Quartararo: “All’improvviso il braccio è diventato di pietra. Mi opero? Non so che fare, sono perso” (Di domenica 2 maggio 2021) Fabio Quartararo è stato il grande protagonista del Gran Premio di Spagna, che però ha assunto una sceneggiatura inaspettata e sicuramente sgradita. Dopo una brutta partenza, il francese ha rapidamente preso il comando e sembrava diretto verso un successo sul velluto. El Diablo stava volando e solo Jack Miller non ne era stato seminato. Invece, subito dopo la metà del GP, il transalpino è incappato in un crollo verticale, tanto da arrancare fino al 13° posto finale. Un piazzamento costatogli persino la leadership nella classifica iridata. Tornato nel suo box, è apparso oltremodo sofferente sul piano fisico. Cos’è successo? Lo ha spiegato lui stesso al sito ufficiale del Yamaha Factory Team. “Ero in testa senza problemi, avevo un secondo di vantaggio rispetto a Miller. Però, nel bel mezzo della gara, All’improvviso mi ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)è stato il grande protagonista del Gran Premio di Spagna, che però ha assunto una sceneggiatura inaspettata e sicuramente sgradita. Dopo una brutta partenza, il francese ha rapidamente preso il comando e sembrava diretto verso un successo sul velluto. El Diablo stava volando e solo Jack Miller non ne era stato seminato. Invece, subito dopo la metà del GP, il transalpino è incappato in un crollo verticale, tanto da arrancare fino al 13° posto finale. Un piazzamento costatogli persino la leadership nella classifica iridata. Tornato nel suo box, è apparso oltremodo sofferente sul piano fisico. Cos’è successo? Lo ha spiegato lui stesso al sito ufficiale del Yamaha Factory Team. “Ero in testa senza problemi, avevo un secondo di vantaggio rispetto a Miller. Però, nel bel mezzo della gara,mi ...

