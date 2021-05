L'Usigrai sul caso Fedez: 'Nel servizio pubblico non può esistere alcun sistema cui adeguarsi' (Di domenica 2 maggio 2021) Nella polemica sul tentativo di censura a Fedez interviene anche il sindacato dei giornalisti Rai. "Nella Rai servizio pubblico non può esistere alcun 'sistema' cui adeguarsi. Nella Rai servizio ... Leggi su globalist (Di domenica 2 maggio 2021) Nella polemica sul tentativo di censura ainterviene anche il sindacato dei giornalisti Rai. "Nella Rainon può' cui. Nella Rai...

globalistIT : - robertobussine1 : @alioti_gianni @BeppeGiulietti @globalistIT @Artventuno @FnsiSocial @mattimotta @lorismazzetti @USIGRai @nobavaglio… - VitaInnamorato : @BeppeGiulietti @FnsiSocial @Artventuno @andreavianel @RadioRadicale @TgrRai @SkyTG24 @maurobiani @andreapurgatori… - _SarCaustic : @reportrai3 @VenetoStampa @USIGRai Pluralismo ... Locali ... Giusto far notare che nel caso non si concordi, o si d… - grazia_noviello : @reportrai3 @VenetoStampa @USIGRai Dopo ogni puntata tra le inchieste sul giro di milioni e milioni di € in Vatican… -