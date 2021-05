Lazio-Genoa | Ballardini | “Siamo stati troppo timidi | commessi troppi errori gravi”

(Di domenica 2 maggio 2021) Ilsconfitto dallaal termine di una gara emozionante terminata 4-3 per i capitolini.I rossoblu hanno provato fino all'ultimo secondo a rimettere il risultato in equilibrio, ma al fischio finale ha prevalso la continuità di risultati dei biancocelesti. Le parole del tecnico biancoceleste ai microfoni di DAZN al termine del match dell'Olimpico."Nel primo tempo potevamo essere più attenti e compatti, concedendo meno a una squadra che pressava molto. Lasta bene, si è visto da subito: dispiace non aver contenuto meglio la loro intensità. E nella ripresa, dopo averla riaperta, bisognava essere più attenti. Ma anche oggi abbiamo dimostrato di volercela giocare fino all'ultimo. All'inizio della stagione non facevamocosì evidenti, ma si può sempre rimediare. Quando giochi contro una grande squadra ...

SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Lazio 4-3 Genoa #SSFootball - Eurosport_IT : IMMOBILE EGUAGLIA PIOLA ??? Con il gol siglato contro il Genoa, Ciro Immobile ha raggiunto quota 149 gol con la mag… - Pierlun : RT @_schiaffino__: Lazio 5 gol presi dal Napoli 3 dal Benevento 3 dal Genoa 0 dal Milan - khoirulwarisin_ : RT @SiaranBolaLive: FT #SerieA Lazio 4-3 Genoa (Joaquin Correa 30', 56', Ciro Immobile 43' Pen, Luis Alberto 48'---Marusic 47'OG, Scamacca… - fabiovalenza : RT @salomone_l: Non c'è Lazio senza sofferenza finale (difetto da correggere) ma arrivano altri punti pesanti col Genoa. Attacco super con… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Genoa

ROMA - Lacorre per la Champions, altra vittoria in casa, sono 11 di fila.battuto con i gol di Correa (doppietta), Immobile e Luis Alberto. E Manuel Lazzari, che va sempre forte sulla sua fascia, ...ROMA - L'allenatore del, Davide Ballardini , ai microfoni di Dazn , ha parlato della sconfitta per 4 - 3 rimediata dai suoi giocatori in casa della: "Nel primo tempo potevamo essere più attenti e compatti, ...Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - La Lazio si complica la vita nel finale di partita ma riesce a battere 4-3 il Genoa e a restare in piena corsa per un ...Tra i giocatori chiamati da Simone Inzaghi per la partita contro il Genoa di questo pomeriggio all'Olimpico non c'era Felipe Caicedo. L'ecuadoriano non ha ancora risolto i problemi ...