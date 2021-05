Lazio-Genoa, autogol di Marusic su passaggio di Ghiglione: errore di Lulic (VIDEO) (Di domenica 2 maggio 2021) Scossa immediata del Genoa in apertura di secondo tempo contro la Lazio nel lunch match della trentaquattresima giornata di Serie A. Ma è tutto inutile perché poco dopo la squadra di Inzaghi torna avanti con una magia di Luis Alberto. Sugli sviluppi di un lancio di Strootman, Ghiglione sfonda sulla destra e sfrutta una disattenzione di Lulic, poi sul passaggio per Scamacca, c’è l’errore di Marusic che col tacco deposita nella sua porta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Scossa immediata delin apertura di secondo tempo contro lanel lunch match della trentaquattresima giornata di Serie A. Ma è tutto inutile perché poco dopo la squadra di Inzaghi torna avanti con una magia di Luis Alberto. Sugli sviluppi di un lancio di Strootman,sfonda sulla destra e sfrutta una disattenzione di, poi sulper Scamacca, c’è l’diche col tacco deposita nella sua porta. SportFace.

