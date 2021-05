Inter campione d’Italia | è il 19esimo scudetto

(Di domenica 2 maggio 2021) L`d`Italia con 4 giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato di calcio di Serie A. Dopo la vittoria di sabato 1° maggio a Crotone (0-2) il pareggio dell`Atalanta per 1-1 sul campo del Sassuolo consegna alla squadra di Antonio Conte lonumero 19 della storia. Lodell`è arrivato al secondo anno con Antonio Conte, allenatore ingaggiato con il chiaro obiettivo di tornare a vincere il campionato dopo le due stagioni di lievi miglioramenti avuti tra il 2017 e il 2019 con Luciano Spalletti in panchina.Paradossalmente, Conte fu l`allenatore che iniziò la serie di nove scudetti consecutivi della Juventus: serie che lui stesso ha contribuito a terminare.L`anno scorso l`aveva concluso la stagione al secondo posto con il maggior numero di ...

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - LucaRovisoINTER : RT @realvarriale: Scudetto n.19 meritatamente conquistato da @inter. Ne parlereremo dalle 18.15 su @Raidue a #90minuto con l'allenatore ca… - FcInterNewsit : VIDEO FcIN - L'Inter è Campione d'Italia! Primi festeggiamenti in Piazza Duomo -

Perché accade che l'ex tecnico della Juventus (i primi tre scudetti di un regno durato nove anni anni sono stati suoi) conquisti il tricolore con l'Inter e riporti lo scudetto sulla sponda nerazzurra ...L'Atalanta pareggia 1 - 1 a Reggio Emilia col Sassuolo e l'Inter si laurea così campione d'Italia 2020/2011 con quattro gare di anticipo. La squadra di Gasperini, a lungo in dieci per l'espulsione di Gollini nel primo tempo per fallo da ultimo uomo, era ...