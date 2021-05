Dietro la notte, intervista a Fortunato Cerlino: “Sul set mi sono sentito assediato dalle donne” (Di domenica 2 maggio 2021) La nostra video intervista al protagonista maschile di Dietro la notte, Fortunato Cerlino, e al regista Daniele Falleri; il thriller è disponibile su Sky Cinema dal 28 aprile. Dal 28 aprile è disponibile su Sky Cinema Dietro la notte, thriller al femminile che vede Fortunato Cerlino unico uomo "circondato" da Stefania Rocca, Roberta Giarrusso ed Elisa Visari. Il film, che segna l'esordio al lungometraggio del regista toscano Daniele Falleri, è un action all'italiana ambientato nel corso di una notte in una grande casa circondata da un parco. La casa in questione appartiene al personaggio di Stefania Rocca, Marta Colombi, capo della sicurezza di un importante opificio che si prepara a trasportare un carico di preziosi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 maggio 2021) La nostra videoal protagonista maschile dila, e al regista Daniele Falleri; il thriller è disponibile su Sky Cinema dal 28 aprile. Dal 28 aprile è disponibile su Sky Cinemala, thriller al femminile che vedeunico uomo "circondato" da Stefania Rocca, Roberta Giarrusso ed Elisa Visari. Il film, che segna l'esordio al lungometraggio del regista toscano Daniele Falleri, è un action all'italiana ambientato nel corso di unain una grande casa circondata da un parco. La casa in questione appartiene al personaggio di Stefania Rocca, Marta Colombi, capo della sicurezza di un importante opificio che si prepara a trasportare un carico di preziosi ...

