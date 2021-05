Capello: “Allegri alla Ferguson? Il nostro calcio non è culturalmente attrezzato. Sir Alex non stava in campo” (Di domenica 2 maggio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ha parlato di un modello che in Italia non è usato, ovvero lo stile dell’allenatore alla Ferguson. alla domanda se Allegri può replicare un modello del genere alla Juventus Capello ha risposto: “Il nostro calcio non è culturalmente attrezzato per un modello genere Ferguson e penso che alla fine ognuno cercherà di difendere il suo orticello, ma poi bisognerebbe spiegare bene di che cosa si tratti e se sia compatibile con l’attualità. Ferguson, come Wenger, diede un’impronta fortissima al suo club. Era il capo assoluto dello United. Lavorava poco sul campo, dove ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Intervistato dGazzetta dello Sport, Fabio, ha parlato di un modello che in Italia non è usato, ovvero lo stile dell’allenatoredomanda sepuò replicare un modello del genereJuventusha risposto: “Ilnon èper un modello generee penso chefine ognuno cercherà di difendere il suo orticello, ma poi bisognerebbe spiegare bene di che cosa si tratti e se sia compatibile con l’attualità., come Wenger, diede un’impronta fortissima al suo club. Era il capo assoluto dello United. Lavorava poco sul, dove ...

