Ballando con le stelle | Milly Carlucci pensa già ai prossimi concorrenti vip e Magalli dice …

Leggi su baritalianews

(Di domenica 2 maggio 2021) Si è concluso soltanto da poche settimane il programmacon lecondotto da. L’edizione 2021 del programma è andata in scena seppur con tante difficoltà dovute alla pandemia da covid-19. Effettivamente il programma sarebbe dovuto andare in onda parecchi mesi prima, ma per motivi legati alla pandemia da covid, purtroppo l’inizio del programma è stato rimandato. Anche durante la messa in onda delle puntate, purtroppo diversi protagonisti del cast si sono ammalati e sono dovuti rimanere fuori per diversi giorni. Ad ogni modo, nonostante le tante difficoltà alla fine il programma si è concluso ed ha avuto il successo di sempre.con legià al lavoro per la nuova edizione Conclusa però da ...