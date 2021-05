Al Bano: “Con Ranieri vera amicizia, sogno un trio io-lui-Morandi” (Di domenica 2 maggio 2021) “Con Massimo Ranieri abbiamo lavorato spesso insieme, abbiamo fatto parecchi duetti, siamo amici; anzi: Amici con la A maiuscola. Con lui e con Gianni Morandi formavamo il trio dei cantanti di successo degli anni Sessanta, ci dividevamo i trionfi e le classifiche dei dischi, tutti e tre figli del proletariato, tutti e tre molto attaccati alle nostre radici”. E’ quanto tiene a sottolineare all’AdnKronos Al Bano, in occasione dei 70 anni che domani compirà Ranieri. Al Bano confessa un suo sogno: “Sarebbe davvero stupendo fare un tour noi tre insieme; io, Massimo e Gianni ‘spaccheremmo’ tutto con le nostre voci e con le nostre storie, sono sicuro che sarebbe uno show da record. Non vedo l’ora, perché sono certo che faremmo un ‘botto’ enorme!”. Ma cosa ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021) “Con Massimoabbiamo lavorato spesso insieme, abbiamo fatto parecchi duetti, siamo amici; anzi: Amici con la A maiuscola. Con lui e con Gianniformavamo ildei cantanti di successo degli anni Sessanta, ci dividevamo infi e le classifiche dei dischi, tutti e tre figli del proletariato, tutti e tre molto attaccati alle nostre radici”. E’ quanto tiene a sottolineare all’AdnKronos Al, in occasione dei 70 anni che domani compirà. Alconfessa un suo: “Sarebbe davvero stupendo fare un tour noi tre insieme; io, Massimo e Gianni ‘spaccheremmo’ tutto con le nostre voci e con le nostre storie, sono sicuro che sarebbe uno show da record. Non vedo l’ora, perché sono certo che faremmo un ‘botto’ enorme!”. Ma cosa ...

stusfasulat : Al Bano: 'concerto in Ungheria con la presenza del grande Put1n' Mio zio letteralmente prende e va via scioccato - donatellabrusch : RT @IMillilitro: Dopo Al Bano che ci ha ricordato come l'uomo abbia sconfitto i dinosauri, Kabir Bedi che si protegge dal coronavirus con l… - IMillilitro : Dopo Al Bano che ci ha ricordato come l'uomo abbia sconfitto i dinosauri, Kabir Bedi che si protegge dal coronaviru… - Nick20196 : @DomenicaIn @DomenicaIn ANCORA AL BANO. MA CHE TRASMISSIONE DI MERDA E? BASTAAAAAAA CON QUESTI ARTISTI DI QUARTA C… - Nick20196 : @DomenicaIn ANCORA AL BANO. MA CHE TRASMISSIONE DI MERDA E? BASTAAAAAAA CON QUESTI ARTISTI DI QUARTA CATEGORIA. TUT… -