Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Carrie Johnson

Il giorno 15 marzo 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Carrie Johnson. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a mangiar fin da giovanissima e si è ritrovata a dover fare fronte anche ad una gravidanza diventando così una ragazza madre. In seguito ha poi avuto una relazione tossica prima di incontrare l'attuale marito Chris, a sua volta sovrappeso e intenzionato a seguire il cammino del dimagrimento.

Vite al limite – Carrie Johnson

Carrie, la protagonista, ha 37 anni, vive a Huntington, Texas, e all'inizio del suo percorso pesa 273 kg.

