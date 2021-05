Uomini e Donne, Ursula Bennardo: “Dopo 3 anni Sossio Aruta non mi conosce bene, ma ci sposiamo. Ecco chi inviteremo” (Di sabato 1 maggio 2021) Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie più amate e seguite uscite da Uomini e Donne. I due si sono conosciuti e innamorati negli studi del dating show di Maria De Filippi, per poi mettersi alla prova a Temptation Island, fino ad arrivare alla nascita della loro piccola Bianca. A maggio dello scorso anno l’ex cavaliere – reduce dall’esperienza alla quarta edizione del Grande Fratello Vip – si è inginocchiato davanti alla sua bella e le ha chiesto la mano davanti al pubblico di Uomini e Donne, ottenendo un sì come risposta. A distanza di un pò di tempo l’ex dama – intervistata da Più Donna – è tornata a parlare della sua storia con Sossio e ha ricordato quale è stato il momento più bello a Uomini e ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 1 maggio 2021)sono una delle coppie più amate e seguite uscite da. I due si sono conosciuti e innamorati negli studi del dating show di Maria De Filippi, per poi mettersi alla prova a Temptation Island, fino ad arrivare alla nascita della loro piccola Bianca. A maggio dello scorso anno l’ex cavaliere – reduce dall’esperienza alla quarta edizione del Grande Fratello Vip – si è inginocchiato davanti alla sua bella e le ha chiesto la mano davanti al pubblico di, ottenendo un sì come risposta. A distanza di un pò di tempo l’ex dama – intervistata da Più Donna – è tornata a parlare della sua storia cone ha ricordato quale è stato il momento più bello ae ...

