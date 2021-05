Titanfall 2 | ora potete giocarlo gratis tramite Steam

(Di sabato 1 maggio 2021) Se non sapete cosa fare questo piovoso fine settimana,tranquillamente raggiungere la paginadi2 e scaricarloRespawn Entertainment sembra aver accantonato la nave di, complice anche il poco successo del secondo capitolo che, nonostante l’indubbia qualità, non ha poi venduto così tanto come l’azienda sperava. Gli errori di marketing ci sono stati, e questo è un dato accertato, è comunque un peccato aver visto naufragare il franchise ancor prima che potesse effettivamente decollare. I ragazzi di Respawn si sono poi fatti perdonare con Star Wars: Jedi Fallen Order, questo è certo, e anche l’ottimo supporto che continuano a dare alla loro punta di diamante Apex Legends fa capire la serietà dell’azienda. Comunque, se non avete niente da fare questo piovoso fine ...

, il team di sviluppo ha annunciato che2 è giocabile gratuitamente per tutto questo fine settimana, su Steam . Come riportato da DSOGaming , da oggi e fino al 3 maggio, i giocatori su ...... con tutta probabilità) ma anche legato all'ottima esecuzione del team di sviluppo e, ovviamente, la fonte da cui attinge maggiormente, in gameplay eanche in storia:. GamesVillage ha ...Se non sapete cosa fare questo piovoso fine settimana, potete tranquillamente raggiungere la pagina Steam di Titanfall 2 e scaricarlo gratis.Da oggi e fino al 3 maggio, i giocatori su PC possono scaricare su Steam lo sparatutto Titanfall 2 senza costi aggiuntivi.