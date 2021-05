The Umbrella Academy 3: Elliot Page nella foto sul set che emoziona i fan (Di sabato 1 maggio 2021) Elliot Page ha condiviso una foto dal set di The Umbrella Academy 3 e ha acceso la curiosità dei fan attorno alla terza stagione della serie che la vedrà tra i protagonisti. Elliot Page è al lavoro sul set di The Umbrella Academy 3, attesissima terza stagione della serie distribuita da Netflix. Una foto condivisa dall'attore ha alzato l'hype dei fan, che adesso non vedono l'ora di vedere i nuovi episodi. Elliot Page ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia che lo ritrae in compagnia di Emmy Raver-Lampman sul set della terza stagione di The Umbrella Academy. Nell'osservanza delle norme di sicurezza, l'attore indossa una ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 maggio 2021)ha condiviso unadal set di The3 e ha acceso la curiosità dei fan attorno alla terza stagione della serie che la vedrà tra i protagonisti.è al lavoro sul set di The3, attesissima terza stagione della serie distribuita da Netflix. Unacondivisa dall'attore ha alzato l'hype dei fan, che adesso non vedono l'ora di vedere i nuovi episodi.ha condiviso sul suo profilo Instagram unagrafia che lo ritrae in compagnia di Emmy Raver-Lampman sul set della terza stagione di The. Nell'osservanza delle norme di sicurezza, l'attore indossa una ...

