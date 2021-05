(Di sabato 1 maggio 2021)è stata un’ex velina dila, la ricordate in tutta la sua bellezza?fadopo anni dal programma. Diteci la verità: chi è che non ha mai seguito una puntata dila? Decisamente nessuno, ne siamo certi! In onda da più di vent’anni su Canale 5, il L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

zazoomblog : Striscia la Notizia impossibile dimenticare la bellissima Laura Valci: cosa fa oggi - #Striscia #Notizia… - gattonero : @LaCuochina Di tutto il sottoinsieme del 'duo comico', che tanti esempi conta in Italia, questo è forse il più mise… - Nadia80903022 : @FDI_Parlamento @FrancescoLollo1 Bisogna fare Controlli Seri subito. Vengono Con certificati falsi sia dall'India o… - ilfoglio_it : La superstizione, i gatti, le chiusure, e tutte quelle parole oscure dietro al sipario. Margherita Palli, la più pr… - coccinelo : @blackeyedmarti L'unica cosa sarebbe che la redazione di striscia la notizia fosse licenziata in tronco o che spari… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco

' Avevo 15 anni quando ho perso la verginità . Dopo quell'episodio sono andata in crisi': Rajae Bezzaz , storica inviata dila, denuncia di aver subito diversi abusi da adolescente nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo . La Bezzaz ha raccontato di essere andata a vivere con i suoi ...Rajae Bezzaz a Verissimo: la presentazione del libro Rajae Bezzaz a Verissimo ha parlato della sua vita dal GF alae presentato il suo libro. La bellissima inviata ha raccontato di come le sue scelte di vita le siano costate caro visto che due zii non le rivolgono più la parola. Rajae ha poi ...Laura Valci è stata un'ex velina di Striscia la Notizia, la ricordate in tutta la sua bellezza? Cosa fa oggi dopo anni dal programma.Ripartiva dal Bentegodi il campionato di Serie A e si apriva la 34° giornata con Hellas Verona-Spezia. In rete vanno Salcedo e Saponara.