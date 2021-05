Sopracciglia da star | due make up fiammanti e impeccabili!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 maggio 2021) Sono la cornice dello sguardo, possono armonizzare in maniera decisiva i volumi del volto, per essere al top dobbiamo saper realizzareda! Folte quanto basta, definite in ogni dettaglio, riempite in maniera naturale, così vanno portate per assicurarsi un look grintoso e giovane. Se, nel corso degli anni, lo spinzettamento selvaggio le ha depauperate della loro originaria bellezza, oggi potete riportarle agli antichi splendori con il trucco giusto. Sono ben due iup che possono regalarvi due ali di gabbiano da far invidia all’intramontabile Audrey Hepburn! Curiose? Iniziamo! State per uscire truccate di tutto punto, ma qualcosa non vi torna? La vostra immagine allo specchio manca di carattere? Forse avete dimenticato di prendervi cura delle! Se volete ottenere un look da ...