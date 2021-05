Sciagurata resilienza | che ci vieta di fallire e trasforma in colpa il nostro dolore

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 maggio 2021) L’umanità si divide in due: quelli che usano volentieri la parola “” e quelli che piuttosto si farebbero ammazzare. Ipotizzo che Mario Draghi appartenga alla seconda categoria: nel suo discorso alla Camera del 26 aprile sul Piano nazionale di ripresa e (appunto)è riuscito a pronunciare la parola in questione la miseria di quattro volte su 4.515 parole, e sempre citando il piano suddetto. Per distogliere l’attenzione dalla sua ritrosia, il presidente del Consiglio ha messo in atto un astuto depistaggio continuando il siparietto contro l’uso dell’inglese inaugurato il 12 marzo scorso parlando di “smart working” e “baby sitting” (“chissà perché dobbiamo usare tutte queste parole in inglese?”): ha ridacchiato per il “governo del piano” (“quello che gli altri chiamano ‘Governance’”) e sollevato un sopracciglio leggendo “Family Act”. Il ...