Regina Elisabetta, in vendita il suo Nintendo Wii d’oro: prezzo choc (Di sabato 1 maggio 2021) Una Nintendo Wii appartenuta alla Regina Elisabetta II è adesso in vendita ad una cifra clamorosa. Pezzo unico e dal valore inestimabile La storia della Nintendo Wii appartenuta alla Regina Elisabetta II è davvero incredibile. Realizzata per la casa reale nel 2009, la consolle è passata in mano dopo varie vicissitudini ad un collezionista. Che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 1 maggio 2021) UnaWii appartenuta allaII è adesso inad una cifra clamorosa. Pezzo unico e dal valore inestimabile La storia dellaWii appartenuta allaII è davvero incredibile. Realizzata per la casa reale nel 2009, la consolle è passata in mano dopo varie vicissitudini ad un collezionista. Che L'articolo proviene da Consumatore.com.

CR73Arezzo : Venerdì 7 Maggio alle ore 21, Associazione Cultura Nazionale presenta Antonio Caprarica in ELISABETTA PER SEMPRE RE… - didimiyy : @angialla direttamente la regina elisabetta - incrisidal92 : @Mestanaccount1 l’annuncio della regina Elisabetta - frescacomelaria : @Becaref35691091 @Salvo72576991 Visto che Elisabetta per voi è la regina de noandri, perché avete ancora questo nom… - Amaro37396696 : @Nika2314077939 Sarà stato un parente della regina Elisabetta -