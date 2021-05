(Di sabato 1 maggio 2021) A quelli della mia età succedono poche cose, nuove e interessanti, da raccontare. Così si finisce sempre per rifugiarsi nella memoria, magari ripetendo in continuazione vicende che gli interlocutori hanno sentito o letto più volte. A me capita di ricordare – quasi tutti gli anni – la giornata del 1°1982,in una sala gremita, a Santiago del, durante la manifestazione del cartello dei sindacati di opposizione al regime di, mentre lungo le vie limitrofe la polizia caricava i dimostranti. In realtà, non correvo particolari rischi. Ero in contatto con l’ambasciata italiana messa al corrente delle mie iniziative; del resto era consuetudine che ad ogni Festa del Lavoro qualche sindacalista italiano fosse incaricato di compiere quella missione, anche perché la presenza di ...

ale_dibattista : Vi dico una cosa. Se determinati sospetti avessero riguardato un esponente del Movimento 5 Stelle quando ancora vi… - Alberto_Cirio : Primo Maggio: Festa del Lavoro. Sarà una vera festa quando davvero il lavoro sarà una certezza per tutti. Quando la… - HuffPostItalia : Quando il primo maggio parlai nel Cile di Pinochet e con le madri di Plaza de Mayo - nonpiustabile : RT @camelia23s: ma vi ricordate quando javier è sbottato contro nicolai e gli ha detto sei primo ballerino in ucraina perchè sei l’unico ch… - Martin_D18E : Sondaggio del primo maggio Quando vi piace di più leggermi? Quando -

Ultime Notizie dalla rete : Quando primo

La Gazzetta dello Sport

I due sono sposati e felici ormai dal lontano 2019 dahanno pronunciato il loro fatidico sì con nozze vip, e presto accoglieranno il lorofiglio. Niccolò Presta non sarà in studio ma è ...ConcertoMaggio 2021 streaming e tv/ Come vederlo in tv e radio: tutte le info Fausto e Francesca si sono conosciutilavoravano come commessi in un negozio di accessori in Porta Ticinese ...«La vita è troppo breve» per passarla tutta a lavorare: nel 2020 impennata di pensionamenti tra gli americani che solo un anno fa, prima della pandemia, pensavano di voler lavorare ancora molti anni ...Nonostante i nuvoloni, famiglie in fila a San Marco e ristoranti pieni in Versilia. Sul litorale romano la pioggia rovina il primo maggio in spiaggia. Sempre più grandi schermi aperti al pubblico: gui ...