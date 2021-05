Promozioni auto maggio 2021, le offerte più interessanti (Di sabato 1 maggio 2021) Le Promozioni auto di maggio 2021 riguardano alcune tra le auto preferite dagli italiani, vere e proprie best-seller del mercato, a cui si aggiungono un paio di modelli evergreen e qualche vettura più sfiziosa, che di solito difficilmente è oggetto di Promozioni. Meglio quindi approfittare di queste offerte e anche tenere d'occhio gli incentivi statali che stanno per essere rifinanziati. Questo è un altro tema caldo, perché i bonus sono stati fondamentali per sostenere le vendite falcidiate dalla pandemia. Anche se, nonostante questo supporto, il mercato italiano è ancora tendenzialmente in fase recessiva. Questo, però, vuol dire che entrando nelle concessionarie è più facile avere buoni sconti o comunque ottenere condizioni vantaggiose e favorevoli, magari ricevendo ... Leggi su gqitalia (Di sabato 1 maggio 2021) Lediriguardano alcune tra lepreferite dagli italiani, vere e proprie best-seller del mercato, a cui si aggiungono un paio di modelli evergreen e qualche vettura più sfiziosa, che di solito difficilmente è oggetto di. Meglio quindi approfittare di questee anche tenere d'occhio gli incentivi statali che stanno per essere rifinanziati. Questo è un altro tema caldo, perché i bonus sono stati fondamentali per sostenere le vendite falcidiate dalla pandemia. Anche se, nonostante questo supporto, il mercato italiano è ancora tendenzialmente in fase recessiva. Questo, però, vuol dire che entrando nelle concessionarie è più facile avere buoni sconti o comunque ottenere condizioni vantaggiose e favorevoli, magari ricevendo ...

Advertising

markus_auto : Kia EV6: prezzi, allestimenti e promozioni ... - Autoingros : Buon 25 Aprile da Autoingros! Ti ricordiamo che oggi pomeriggio siamo aperti, scopri tutte le promozioni… - Autopivasas : RT @SuzukiIT: ??? ????????????????????! ??? Sai che sono ripartiti gli incentivi? Ultimissimi giorni per approfittarne... ??????????corri in Concessio… - SuzukiIT : ??? ????????????????????! ??? Sai che sono ripartiti gli incentivi? Ultimissimi giorni per approfittarne... ??????????corri in… -