Pallanuoto femminile | Serie A1 2021 | l’Ekipe Orizzonte batte il CSS Verona nel recupero del Preliminary Round Scudetto

(Di sabato 1 maggio 2021) LaA1 2020-di, dopo i due match di ieri, prosegue oggi con un altrodella seconda fase: nel Girone C, quello del, che deciderà gli accoppiamenti delle semifinali, l’Cataniail CSSper 14-7. Dunque a meno di ventiquattro ore dal match perso ieri in casa della SIS Roma, è proseguito con un’altra sconfitta il tour de force per le scaligere dopo l’arrivo in panchina di Paolo Zizza, ex CT del Setterosa. Le etnee, invece, hanno colto l’occasione per accorciare nei confronti del Plebiscito Padova, in vista deldi mercoledì 5 maggio, decisivo per il primo posto: le siciliane per ambire al ...