Napoli | Colantuono | «Osimhen può diventare come il mio Cavani | ma deve lavorare»

(Di sabato 1 maggio 2021) Stefanoha parlato di Victorparagonandolo a EdinsonStefano, in una intervista a Il Mattino, ha parlato di Victorparagonandolo a Edinson, bomber che ha allenato ai tempi del Palermo. «Le sue caratteristiche sono molto simili a. E forse credo sia addirittura più veloce. Non ho elementi per dire quale sia la sua resistenza, che poi è stata la vera forza di Edinson. Posso dire con certezza di non aver mai allenato unolui. Aveva una voglia di migliorarsi unico: un martello pneumatico. Sedovesse avere la voglia giusta e quella di, puòun attaccante di dimensioni ...

Commenta per primo Stefano, ex allenatore di Torino, Palermo e Atalanta (tra le tante), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kissriguardo il futuro di Rino Gattuso. Queste le sue ...Stefanoè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: "...Stefano Colantuono ha parlato di Victor Osimhen paragonandolo a Edinson Cavani Stefano Colantuono, in una intervista a Il Mattino, ha parlato di Victor Osimhen paragonandolo a Edinson Cavani, bomber c ...L'allenatore e il dirigente della Sambenedettese Stefano Colantuono è intervenuto su Radio Kiss Kiss: "Benitez e Sarri hanno fatto ...