LIVE Moto2, GP Spagna in DIRETTA: tra pochi minuti la Q1 (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 14.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto atto della Moto2 2021. 11.45 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP3. Appuntamento alle 15.10 per la Q1. Un saluto a tutti! 11.43 Sam Lowes resta uno dei favoriti per la sessione di questo pomeriggio. Il britannico cerca la la quarta pole consecutiva dopo aver controllato le Q2 di Losail e la qualifica del GP del Portogallo. 11.41 Prestazione incredibile per Di Giannantonio che si colloca a 20 millesimi dal record di Gardner. Ottima prestazione anche per Bezzecchi (Sky). I due piloti italiani hanno tutte le ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 14.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelle qualifiche del Gran Premio di, quarto atto della2021. 11.45 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP3. Appuntamento alle 15.10 per la Q1. Un saluto a tutti! 11.43 Sam Lowes resta uno dei favoriti per la sessione di questo pomeriggio. Il britannico cerca la la quarta pole consecutiva dopo aver controllato le Q2 di Losail e la qualifica del GP del Portogallo. 11.41 Prestazione incredibile per Di Giannantonio che si colloca a 20 millesimi dal record di Gardner. Ottima prestazione anche per Bezzecchi (Sky). I due piloti italiani hanno tutte le ...

