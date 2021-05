Lazio-Genoa, i convocati di Ballardini: assenti Criscito e Pandev (Di sabato 1 maggio 2021) Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per il “lunch match” di domani contro la Lazio all’Olimpico. Due assenze pesanti per il Grifone: non ci saranno infatti Criscito per infortunio e Pandev per squalifica. Ecco la lista completa dei convocati. Portieri: Marchetti, Paleari, Perin. Difensori: Biraschi, Goldaniga, Masiello, Zapata, Zappacosta. Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cassata, Czyborra, Ghiglione, Melegoni, Portanova, Rovella, Strootman, Zajc. Attaccanti: Destro, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Davide, allenatore del, ha diramato la lista deiper il “lunch match” di domani contro laall’Olimpico. Due assenze pesanti per il Grifone: non ci saranno infattiper infortunio eper squalifica. Ecco la lista completa dei. Portieri: Marchetti, Paleari, Perin. Difensori: Biraschi, Goldaniga, Masiello, Zapata, Zappacosta. Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cassata, Czyborra, Ghiglione, Melegoni, Portanova, Rovella, Strootman, Zajc. Attaccanti: Destro, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. SportFace.

