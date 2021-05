Incidente stradale: moto contro auto, muore trentenne (Di sabato 1 maggio 2021) La Un giovane di 30 anni, Efrem Marconi, è deceduto oggi in un Incidente stradale sulla Ss1 Aurelia a Carrodano (Spezia) in frazione Mattarana. Viaggiava a bordo della propria moto e si è scontrato ... Leggi su lanazione (Di sabato 1 maggio 2021) La Un giovane di 30 anni, Efrem Marconi, è deceduto oggi in unsulla Ss1 Aurelia a Carrodano (Spezia) in frazione Mattarana. Viaggiava a bordo della propriae si è scontrato ...

sulsitodisimone : RT @GazzettadellaSp: Tragedia a Carrodano, 29enne muore in un incidente stradale - GazzettadellaSp : Tragedia a Carrodano, 29enne muore in un incidente stradale - NazioneLaSpezia : Incidente stradale: moto contro auto, muore trentenne - infoitinterno : Morto per incidente stradale il calabrese Agazio Menniti, primario al San Camillo di Roma - qn_lanazione : Incidente stradale: moto contro auto, muore trentenne -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Incidente stradale: moto contro auto, muore trentenne La Un giovane di 30 anni, Efrem Marconi, è deceduto oggi in un incidente stradale sulla Ss1 Aurelia a Carrodano (Spezia) in frazione Mattarana. Viaggiava a bordo della propria moto e si è scontrato con un'auto che proveniva in senso contrario. La notizia si è ...

LOMBARDORE " Incidente sulla 460: coinvolti un furgone e una vettura ( ...ON 1 Maggio 2021 Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram LOMBARDORE " Incidente ... le ambulanze della Croce Bianca Volpianese e della Croce Verde e la Polizia Stradale. Il bilancio pare ...

Incidente stradale: moto contro auto, muore trentenne LA NAZIONE Cane attraversa la strada e fa cadere tre ciclisti: uno è grave, è un medico Grave incidente a Roccasecca dei Volsci questa mattina intorno alle 11:30. Tre ciclisti mentre percorrevano la Provinciale nei pressi di contrada Speroni si sono trovati davanti ...

Incidenti: in moto contro auto, muore 30enne nello spezzino Un giovane di 30 anni, Efrem Marconi, è deceduto oggi in un incidente stradale sulla Ss1 Aurelia a Carrodano (Spezia) in frazione Mattarana. Viaggiava a bordo della propria moto e si è scontrato con u ...

La Un giovane di 30 anni, Efrem Marconi, è deceduto oggi in unsulla Ss1 Aurelia a Carrodano (Spezia) in frazione Mattarana. Viaggiava a bordo della propria moto e si è scontrato con un'auto che proveniva in senso contrario. La notizia si è ......ON 1 Maggio 2021 Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram LOMBARDORE "... le ambulanze della Croce Bianca Volpianese e della Croce Verde e la Polizia. Il bilancio pare ...Grave incidente a Roccasecca dei Volsci questa mattina intorno alle 11:30. Tre ciclisti mentre percorrevano la Provinciale nei pressi di contrada Speroni si sono trovati davanti ...Un giovane di 30 anni, Efrem Marconi, è deceduto oggi in un incidente stradale sulla Ss1 Aurelia a Carrodano (Spezia) in frazione Mattarana. Viaggiava a bordo della propria moto e si è scontrato con u ...