I Draghi oltre la pandemia (Di sabato 1 maggio 2021) L'Italia sta affrontando due grandi problemi che non si prestano ad essere risolti sulla base delle categorie ideologiche – di destra e di sinistra – alle quali i principali partiti si riferiscono. Il primo è un problema di efficacia/efficienza dello Stato in gran parte delle sue articolazioni: sistema politico, Stato centrale, singoli ministeri, regioni, enti locali e apparati pubblici in generale. E' un problema antico che la pandemia, da un lato, e il disegno europeo di NGEU -con i suoi interventi mirati e condizionati- hanno reso solo più evidente: la divisione del lavoro tra Stato e regioni funziona male ed è molto scarsa l'efficienza/efficacia di molti settori pubblici, come tutti gli studiosi non si stancano di ripeterci. Oggi, quantomeno, si tratta di un problema molto discusso, anche se le forze politiche, di fatto divise in base ai loro elettorati e alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi oltre Fisco, cartelle congelate per un altro mese ...che l'esecutivo guidato da Draghi ha già deciso un nuovo slittamento dei termini fino al 31 maggio . Il leader della Lega, Matteo Salvini , si è subito intestato il provvedimento: "Ci sono oltre 30 ...

La lettera - appello di Diabete Italia Onlus al Presidente del Consiglio Draghi: "Vaccinazione prioritaria per le persone con diabete contro il Coronavirus" Il Presidente Nervo si rivolge al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, al Ministro ... Questo, oltre a non rispettare le definizioni indicate esplicitamente in tabella 1, pagina 8 del ...

I Draghi oltre la pandemia Il Foglio I Draghi oltre la pandemia Siamo sicuri che un governo tra forze politiche ideologicamente opposte debba essere considerata come un’esperienza unica piuttosto che una nuova normalità? Una sfida centrale per il Pd del futuro ...

Cronache dai Palazzi Il governo ha approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza che è stato inviato alla Commissione europea, come previsto entro il 30 aprile. Approvato anche il decreto legge che istituisce il Fo ...

