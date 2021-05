Editori, non tribunali (Di sabato 1 maggio 2021) Benedetti gli Editori liberi, non solo di pubblicare libri ma anche di esercitare il proprio libero arbitrio: “Una casa editrice non è un tribunale”. E poveretti invece gli Editori che si trasformano in tribunali, in ossequio a un clima sociale e culturale inquisitorio. L’editore libero, in questo caso, è italiano e si chiama Einaudi, e basterebbe il nome. E’ il suo direttore generale, Ernesto Franco, a dire al Foglio che “una casa editrice non è un tribunale”, confermando che la biografia di Philip Roth scritta da Blake Bailey di cui ha acquisito i diritti verrà regolarmente pubblicata, nell’autunno del 2022 (ci sono da tradurre 900 impegnative pagine) come previsto. Chiarisce subito, Franco: “Lo pubblicheremo perché è un libro bello, di fondamentale importanza, su un autore fondamentale a livello mondiale e di cui Einaudi pubblica in ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Benedetti gliliberi, non solo di pubblicare libri ma anche di esercitare il proprio libero arbitrio: “Una casa editrice non è un tribunale”. E poveretti invece gliche si trasformano in, in ossequio a un clima sociale e culturale inquisitorio. L’editore libero, in questo caso, è italiano e si chiama Einaudi, e basterebbe il nome. E’ il suo direttore generale, Ernesto Franco, a dire al Foglio che “una casa editrice non è un tribunale”, confermando che la biografia di Philip Roth scritta da Blake Bailey di cui ha acquisito i diritti verrà regolarmente pubblicata, nell’autunno del 2022 (ci sono da tradurre 900 impegnative pagine) come previsto. Chiarisce subito, Franco: “Lo pubblicheremo perché è un libro bello, di fondamentale importanza, su un autore fondamentale a livello mondiale e di cui Einaudi pubblica in ...

mmigliorini : @Tony19260596 @enzogoku69 @Gazzetta_it Il problema non sono i giornali ma i giornalisti e gli editori Informazione… - gaetanoz : @chia231180 Una che vive di polemiche. Le crea, ad hoc. Anche se la cosa non esiste. Ho bloccato anche gli editori che le danno spazio. - Alt_Em_End : @giugiulolae Gli editori di Spoty, alcune volte le case discografiche potrebbero dir la loro. Il fatto è che ne ha… - ioscrivoperte : @EdizioniNPE Enne Pi E, un editore è grande/ Che non vuol dire 'Non Per Educande'/ Ma 'Noi Prodi Editori' che i fum… - MarzianoAnsioso : Qualcuno dice che il video dell'esame di Suarez sia stato fatto uscire apposta dagli Elkann (proprietari di… -

Ultime Notizie dalla rete : Editori non Covid, Antonella Viola:'Impariamo da questa pandemia perché non sarà l'ultima' Non eravamo completamente ignari quando è arrivata, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Di certo, sappiamo che questa pandemia non sarà l'ultima . Di fronte a questa trasformazione epocale le ...

"Storie di guappi e femminielli" ... "Il femminiello non è mai stato percepito come una minaccia dal suo ambiente perché non ha tolto ... Monica Florio, Storie di guappi e femminielli, Guida editori, 2020

Editori, non tribunali Il Foglio Né Ubisoft (Assassin’s Creed) né Cd Project (Cyberpunk 2077). Ecco chi è la più grande società di videogiochi in Europa, da 11 miliardi Non è Ubisoft, editore francese di serie di successo come Assassin’s Creed e i giochi basati sui romanzi di Tom Clancy, né è CD Projekt, produttore polacco di videogiochi reduce dalla pubblicazione di ...

Nella Transilvania di Jules Verne Anche quando tratta il genere “gotico”, come nel “Castello dei Carpazi”, il prolifico scrittore francese non rinuncia all’elemento fantascientifico ...

eravamo completamente ignari quando è arrivata, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Di certo, sappiamo che questa pandemiasarà l'ultima . Di fronte a questa trasformazione epocale le ...... "Il femminielloè mai stato percepito come una minaccia dal suo ambiente perchéha tolto ... Monica Florio, Storie di guappi e femminielli, Guida, 2020Non è Ubisoft, editore francese di serie di successo come Assassin’s Creed e i giochi basati sui romanzi di Tom Clancy, né è CD Projekt, produttore polacco di videogiochi reduce dalla pubblicazione di ...Anche quando tratta il genere “gotico”, come nel “Castello dei Carpazi”, il prolifico scrittore francese non rinuncia all’elemento fantascientifico ...