Da «il Covid non esiste» a «non sono una cavia»: i deliri social dei due No vax arrestati a Brescia

Si chiamano Paolo Pluda, 52 anni di Brescia, e Nicola Zanardelli, 51 anni di Monticelli Brusati (Brescia). I due, appartenenti alla galassia No Vax, sono stati arrestati oggi, 1 maggio, con l'accusa di terrorismo. Secondo l'accusa, avrebbero organizzato l'attentato incendiario (con tanto di lancio di due molotov), lo scorso 3 aprile, ai danni del centro tamponi e vaccini di via Morelli a Brescia con lo scopo di «bloccare e sabotare la campagna vaccinale in corso». Pluda e Zanardelli pubblicavano ogni giorno decine e decine di post sui propri profili social. Quasi tutti sul Covid, contro il governo, contro i vaccini, contro una presunta dittatura sanitaria. Era diventata un'ossessione.

