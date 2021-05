Corsa spaziale tra Usa e Cina E l’Europa? Le risposte di Spagnulo

Leggi su formiche

(Di sabato 1 maggio 2021) La sovranità tecnologica sottende l’esigenza per un Paese, o per un insieme di Paesi, di adottare una strategia in grado di sostenere un proprio ruolo geopolitico mantenendo un presidio autonomo nelle tecnologie critiche, quelle cioè che si usano per alimentare settori diversificati dell’economia, dal digitale al farmaceutico, dall’aeroall’agroalimentare. Però, nel settore, al di là di dichiarazioni di facciata, l’Unione Europea non sembra riuscire a tenere il passo con i maggiori player mondiali, statunitensi e cinesi. Più volte abbiamo riportato dichiarazioni di esponenti politici francesi sulla necessità di sostenere una politicatecnologicamente sovrana, in grado cioè di garantire la padronanza delle infrastrutture satellitari e un accesso autonomo all’orbita. Questa legittima visione è sostenuta con ...