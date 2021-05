Comunali, M5s e Pd al bivio. Per Roma e Napoli pressing su Zingaretti e Fico (Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Le amministrative sono solo una 'tappa' del percorso. Il messaggio arrivato ieri dall'evento organizzato dal dem Bettini ha messo in allarme i parlamentari del Pd e del Movimento 5 stelle che spingono per consolidare un'alleanza fin da subito e non solo alla vigilia delle Politiche. "Hanno voluto mettere le mani avanti", il ragionamento di diversi 'big' di entrambe le forze politiche. Del resto alle ultime Regionali l'accordo si era trovato solo sul candidato in Liguria, Sansa. L'obiettivo di Conte e Letta è quello di costruire "un campo ampio" in vista del 2023 ma da qui alla fine della legislatura sono in tanti nel Pd ad insistere sulla necessità di rivedere la legge elettorale, di puntare ovvero sul proporzionale (era il vecchio piano del Nazareno) proprio per la difficoltà di stringere prima del voto un accordo con M5s, come testimonia l'andamento delle trattative che ... Leggi su agi (Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Le amministrative sono solo una 'tappa' del percorso. Il messaggio arrivato ieri dall'evento organizzato dal dem Bettini ha messo in allarme i parlamentari del Pd e del Movimento 5 stelle che spingono per consolidare un'alleanza fin da subito e non solo alla vigilia delle Politiche. "Hanno voluto mettere le mani avanti", il ragionamento di diversi 'big' di entrambe le forze politiche. Del resto alle ultime Regionali l'accordo si era trovato solo sul candidato in Liguria, Sansa. L'obiettivo di Conte e Letta è quello di costruire "un campo ampio" in vista del 2023 ma da qui alla fine della legislatura sono in tanti nel Pd ad insistere sulla necessità di rivedere la legge elettorale, di puntare ovvero sul proporzionale (era il vecchio piano del Nazareno) proprio per la difficoltà di stringere prima del voto un accordo con M5s, come testimonia l'andamento delle trattative che ...

