Chi è Silvia Toffanin: età, figli e stilista a Verissimo 2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Silvia Toffanin è ancora una volta alla guida di Verissimo. Andiamo a vedere età, figli, carriera e lo stilista che la veste. Silvia Toffanin (Google Images)Silvia Toffanin in questi ultimi anni ha conquistato la tv italiana alla conduzione di Verissimo. Il programma cult che va in onda dal 1996 vede proprio l’ex letterina come presentatrice più longeva alla guida, seguita da Cristina Parodi che lo ha condotto dalla sua prima edizione sino al 2005. Negli anni Verissimo è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti del glamour, ma anche un vero e proprio talk show. Sulla poltroncina della nota trasmissione si sono avvicendati diversi artisti, che a cuore aperto hanno ... Leggi su chenews (Di sabato 1 maggio 2021)è ancora una volta alla guida di. Andiamo a vedere età,, carriera e loche la veste.(Google Images)in questi ultimi anni ha conquistato la tv italiana alla conduzione di. Il programma cult che va in onda dal 1996 vede proprio l’ex letterina come presentatrice più longeva alla guida, seguita da Cristina Parodi che lo ha condotto dalla sua prima edizione sino al 2005. Negli anniè diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti del glamour, ma anche un vero e proprio talk show. Sulla poltroncina della nota trasmissione si sono avvicendati diversi artisti, che a cuore aperto hanno ...

