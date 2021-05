Arisa felice con Andrea Di Carlo che ha avuto un fidanzato ma questo non la spaventa (Di sabato 1 maggio 2021) Arisa è tornata con Andrea Di Carlo, è felice con lui, sembra che abbiano risolto i loro piccoli problemi. A Io Donna la cantante ha raccontato del loro legame, dell’amore che le ha tolto tutte le paure. Arisa affronta un argomento che era sulla bocca di molti: Andrea ha avuto un fidanzato per molto tempo, una cosa che non la spaventa. Superata la crisi di coppia adesso ci sono ben altre parole, altre dichiarazioni, e sono d’amore. Ricorda la sera che erano al ristorante insieme e con loro altre persone, lo guardava e pensava fosse un fenomeno. Andrea Di Carlo si era da poco lasciato con il suo ragazzo: “L’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 maggio 2021)è tornata conDi, ècon lui, sembra che abbiano risolto i loro piccoli problemi. A Io Donna la cantante ha raccontato del loro legame, dell’amore che le ha tolto tutte le paure.affronta un argomento che era sulla bocca di molti:haunper molto tempo, una cosa che non la. Superata la crisi di coppia adesso ci sono ben altre parole, altre dichiarazioni, e sono d’amore. Ricorda la sera che erano al ristorante insieme e con loro altre persone, lo guardava e pensava fosse un fenomeno.Disi era da poco lasciato con il suo ragazzo: “L’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che ...

latteinpiedi : Sono molto felice che Arisa si sia accorta della presenza di Tancredi nella sua squadra ? FINALMENTE ?? #Amici20 - Ultra_violenxe : #amici20 Arisa se non nomina Raffaele ogni due minuti non è felice - IOdonna : Sono «Contenta. Felice. Con un ragazzo che mi ama». Arisa è la protagonista della nostra cover story in edicola oggi - blurrygomvez : il fatto che arisa non sia andata manco una volta da tancredi ma abbia fatto solo una telefonata in cui sembrava pi… - marta0167899 : RT @martinalabonny: ATTENDO GIÀ UN BEL TEATRINO SABATO SERA FRA ARISA E LA PETTI E SAREI FELICE. #Amici20 -