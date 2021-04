Si annuncia un weekend di nuvole e pioggia con grandinate

(Di venerdì 30 aprile 2021) Con Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo vediamo se questo maltempo si fermerà per il. ANALISI GENERALE Una vasta area depressionaria estesa dalle isole Britanniche alla penisola iberica convoglia verso la Lombardia correnti meridionali che apportano precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensità. Tale situazione si protrarrà fino a domenica. Venerdì 30 aprile 2021 Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno ovunque con precipitazioni diffuse a tratti su gran parte della regione anche a carattere di rovescio o temporale. Nevicate da deboli a moderate al di sopra dei 1900 metri. Temperature: minime stazionarie in pianura comprese tra 10°C e 12°C, massime stazionarie in pianura comprese tra 14°C e 20°C. Sabato 1 maggio 2021 Tempo Previsto: molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno ovunque con al ...

Advertising

NaneGiovanni : RT @veneziatoday: Verso il primo weekend 'giallo': la prefettura chiarisce le regole e annuncia controlli - veneziatoday : Verso il primo weekend 'giallo': la prefettura chiarisce le regole e annuncia controlli -

Ultime Notizie dalla rete : annuncia weekend

BergamoNews

Accesso solo dall'entrata di Palazzo Pitti: per visitare i musei della Galleria degli ...l'Opera di Santa Maria del Fiore, saranno estesi dal 17 maggio, se le condizioni lo ...Genova - Helly Hansenla partnership per la prossima The Ocean Race Europe con il team di vela emanazione della ... la cui partenza da Lorient è prevista per l'ultimodi maggio, con ...Gran parte dell'Italia sarà interessata dall'allentamento delle restrizioni, ma il meteo potrebbe guastare i piani di molte persone ...EA Sports spiazza tutti e annuncia il Team Of The Season della Premier League con 24 ore di anticipo. L'evento dei TOTS è iniziato venerdì scorso e avrebbe dovuto seguire una cadenza settimanale, ma c ...